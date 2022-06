Anitta quer filmes nacionais legendados para levar cinema brasileiro para fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta fez uma defesa do cinema nacional e pediu que filmes brasileiros sejam disponibilizados com legendas, no exterior, num comentário nas redes sociais publicado neste domingo (19).

"Gente, eu queria pedir encarecidamente que alguma plataforma disponibilize nossos filmes com legendas em inglês para fora do Brasil. Poxa, eu tento mostrar um pouco da cultura e do humor nos filmes brasileiros para os meus amigos estrangeiros e quase nunca consigo", escreveu ela numa publicação da página Mídia Ninja que celebrava o Dia do Cinema Brasileiro.

De acordo com a cantora, que divide seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos e que já gravou músicas em inglês, espanhol, francês e italiano, é raro encontrar fora do país filmes nacionais com legendas em outros idiomas —com exceção de "Cidade de Deus" e dos especiais de comédia de Whindersson Nunes.

"Tentei 'Carandiru', não achei. Tentei 'Central do Brasil', nada. As séries também... 'Justiça', a da Dercy Gonçalves, da Hebe Camargo. Nada com legendas em inglês. O filme do palhaço Bozo, os do Paulo Gustavo", continuou, mencionando "Bingo: O Rei das Manhãs".

"Nossa, tanto filme bom do Brasil e nunca consigo achar com legendas em inglês para mostrar para os estrangeiros como o nosso cinema é 'mara'. Tinha que ter."

De fato, dos longas mencionados por Anitta, o único que aparece com legendas em inglês ou espanhol nos catálogos de streaming no Brasil é "Bingo", atualmente disponível na HBO Max.

"Minha Mãe É uma Peça", de Paulo Gustavo, por exemplo, está na Netflix, mas apenas com áudio e legendas em português. Já os clássicos que ela mencionou estão concentrados no Globoplay, que não oferece legendas nem para eles, nem para a maioria do vasto conteúdo nacional que disponibiliza.

Quem procurar por outros sucessos de bilheteria do cinema brasileiro para mostrar aos amigos estrangeiros, como "De Pernas para o Ar" e "Até que Sorte nos Separe", também não encontrará funcionalidades que ajudem os não fluentes em português a acompanhar a história.