Anitta posa usando colar com nome do namorado, Murda Beatz

Anitta está apaixonada e demonstrou isso com uma joia nada discreta nesta quinta-feira (7). A cantora postou uma foto do colo usando um colar com um pingente enorme com o nome do namorado, o produtor canadense Murda Beatz.

A artista está em turnê para a Europa, mas aproveitou uma brecha para viajar aos Estados Unidos por apenas um dia, posando com o namorado nos bastidores do seu novo clipe em parceria com a cantora Missy Elliot.