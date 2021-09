Anitta planejou álbum de Juliette enquanto ela ainda estava no BBB 21

Enquanto ainda nem sonhava com o que vinha pela frente, Juliette, ainda confinada no Big Brother Brasil 2021, já tinha planos traçados por Anitta.

A cantora se tornou fã da paraibana ao assisti-la no reality show, e hoje o seu nome de batismo, Larissa de Macedo Machado, aparece nos créditos das participações do primeiro EP lançado por Juliette.Embora não tenha cantado no álbum, Anitta teve grande parcela de responsabilidade no trabalho da artista. A gravação aconteceu no estúdio montado na casa da cantora, no Rio de Janeiro onde Juliette ficou hospedada após sair do BBB.

“O EP vai sair depois de muitos meses de trabalho. A gente começou antes mesmo de Juliette sair do BBB. A gente fez com muito amor e carinho. Obrigada, Juliette, pela confiança de se entregar e de confiar na gente. Vocês vão ouvir uma coisa muito incrível. Está um trabalho emocionante”, declarou Anitta antes do álbum ser lançado.

Renan Machado, irmão de Anitta, também é listado como um dos responsáveis por direção artística e coordenação. Anitta também ajudou a compor uma das faixas do álbum, além de ter ajudado na escolha dos compositores que participaram do EP. A carioca, que na época já estava nos Estados Unidos, onde comprou uma casa neste ano, contou que acompanhou tudo por videochamadas.

“Eu acompanhei tudo à distância, e minha mãe estava lá enquanto ela gravava no estúdio de casa. A gente foi trabalhando no segredo. Só não estou mais nervosa do que ela, mas eu estou”, disse Anitta, antes do lançamento.