Anitta 'passou horas' falando com DiCaprio sobre eleições no Met Gala, diz cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta afirmou ter passado horas conversando com o ator Leonardo DiCaprio no Met Gala, na noite da última segunda-feira (2) conversando sobre as eleições brasileiras. Segundo descreveu em seu Twitter, ela destacou a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor.

"Vocês sabiam que ele [DiCaprio] sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe", afirmou.

Aproveitou para fazer uma brincadeira. "Trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido porque não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês", escreveu.

Por fim, disse que tem outras ideias para tratar sobre o tema. "Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento", disse, se referindo ao limite que termina em 4 de maio.

DiCaprio soma trocas de farpas com o presidente Jair Bolsonaro no Twitter desde 2019, em ocasiões em que o governante acusou o ator de dar dinheiro para tacar fogo na Amazônia. Agora nesta terça-feira (3) disse que era melhor DiCaprio "ficar de boca fechada" após o ator convocar os jovens brasileiros na rede social, em português, para que tirem o título de eleitor.

O movimento foi acompanhado por estrelas como Mark Ruffalo e Mark Hamil. Anitta também protagonizou há pouco tempo uma outra polêmica com Bolsonaro, quando bloqueou o perfil do presidente no Twitter. "Ai, garoto, vai caçar o que fazer, vai", escreveu.

Para os aficcionados por moda, o Met Gala é um dos grandes eventos do ano não apenas para acompanhar as extravagâncias do mundo da moda, mas também por que seu tapete vermelho é recheado de celebridades. O evento ocorre na noite desta segunda-feira --a primeira do mês de maio, como é tradição-- no museu Metropolitan, em Nova York, com um desfile extravagante de astros para uma noite filantrópica, após duas edições marcadas pela pandemia da Covid-19.

Os modelos que desfilam nesta noite vão para a mostra "Na América: Uma Antologia da Moda", que dá continuidade à do ano passado, "Na América: Um Léxico da Moda", que, como indica o nome, é representativa da história da moda dos Estados Unidos. Enquanto isso, para o tapete vermelho, há um tema separado --"Gilded Glamour", ou glamour dourado, que vão remeter à idade de ouro americana do final do século 19.