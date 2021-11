Anitta nega affair com ex de Marina Ruy Barbosa e explica como organiza 'contatinhos'

A artista confirmou que ele esteve no churrasco em sua casa, mas nada além disso. "Ai gente acabaram de me mandar uma "notícia" (fofoca) .. sim fiz um churrasco na minha casa e meus amigos convidaram amigos. Mas eu ja estava duplamente bookada internacionalmente então não procede a fofoca de que eu to tendo affair brasileiro", explicou sem citar nomes.

Anitta usou seu perfil no Twitter para desmentir os boatos de que estaria tendo um romance com o ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negão. A notícia havia sido divulgada primeiramente pela colunista Fabia Oliveira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.