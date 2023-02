Anitta mostra visual escolhido para o Grammy; cantora está entre indicados

Anitta posando para fotógrafos no red carpet do #GRAMMYs pic.twitter.com/OyGEIudbhk

A cantora Anitta publicou no Instagram o visual escolhido para sua participação no Grammy, na noite deste domingo (5). Ela é uma das candidatas na categoria de Artista Revelação na maior premiação de música do mundo.

