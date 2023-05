Anitta ficou 1 ano sem sexo após retiro espiritual por problemas de saúde: 'percentual cancerígeno alto'

Anitta enfrentou uma fase difícil na sua saúde em 2022 e contou detalhes em conversa com o podcast Quem Pode, Pod!, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira (16).

A cantora que precisou fazer uma cirurgia de endometriose e ainda foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar a esclerose múltipla, contou que passou um tempo em um retiro com uma xamã, que a ajudou nas questões de saúde e até a repensar seu comportamento.

“Ano passado passei por vários problemas de saúde, cheguei a pensar que eu fosse morrer, uma coisa de louco. De ficar em hospital e não sair mais. Foi uma coisa atrás da outra. Eu falei: ‘Gente, eu vou morrer agora’. A gente já estava desesperado”, relembrou.

“Eu ia escalar o Everest. Eu falei com os médicos e eles falaram que eu estava muito doente, mas eu fui. Ninguém sabia dizer o que eu tinha. Tudo na minha vida é muito louco. Eu fiz um exame no corpo inteiro pra ver se tinha câncer, porque eu tinha um percentual cancerígeno alto no sangue. Fiquei no hospital, mas graças a Deus não era. Mas tudo muito louco”, continuou.

A artista disse que só conseguiu se 'curar' quando se consultou com uma xamã. “Você fica no sítio com ela. Eu fiquei cinco dias sem energia, sem telefone. Você sai zen, perdoando o próximo, querendo só amar. Está tudo bem, não tenho raiva de ninguém. Eu mudei tanto que nem consigo ficar na internet igual antes. Eu fiquei sem pegar ninguém quase 10 meses. Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem. Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando”.