Anitta faz corte na altura do queixo para arrumar 'tesourada' de Gkay

Anitta deixou Gkay passar a tesoura nos seus cabelos que já estavam longos enquanto as duas estavam bêbadas na noite anterior em sua casa no Rio. Após acordar sendo surpreendida com o corte, ela se mostrou arrependida e chamou um cabeleireiro para arrumar as madeixas, que estavam todas tortas.

A cantora apareceu toda produzida e com os cabelinhos num corte bob na altura do queixo. Deitada na cama, ela fez uma expressão de tédio e disse: "Quero férias".

