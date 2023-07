Anitta fala sobre ter perdido a virgindade por abuso sexual na adolescência

"Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha, que eu parei de achar que eu causei isso pra mim. E eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar: 'Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta?'. Eu não sei.".

Relato ---- No documentário de 2020 lançado pela Netflix, Anitta contou mais detalhes: "Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relações meio abusivas e, quando eu tinha 14 pra 15 anos, eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando eu era adolescente, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia."

"Me sinto desprotegida, não só sobre a segurança física, mas sobre minha energia. Parei de compartilhar exatamente as coisas que eu estava fazendo, mas também sem deixar de compartilhar a minha personalidade."

Anitta afirmou que odeia de ser ameaçada e não se sente confortável em compartilhar detalhes de sua vida pessoal nas redes sociais, o que fez com que ela passasse a maneirar no conteúdo que postava.

A cantora explicou que já abordou o assunto no seu documentário Made in Honório (Netflix, 2020), após a situação ser descoberta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.