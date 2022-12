Anitta enfrentou doença que pode causar esclerose múltipla, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante coletiva de imprensa do documentário "Eu", feito pela diretora, atriz e produtora Ludmila Dayer, Anitta disse ter passado pelo momento mais difícil de sua vida há cerca de dois meses.

Segundo informações do site Splash, a cantora, que é produtora associada do projeto, compartilhou que teve que tratar o vírus Epstein-Barr, popularmente conhecido como a doença do beijo -que pode estar relacionado ao aparecimento da esclerose múltipla.

O documentário foi lançado neste sábado, 3, e fala justamente sobre a jornada de Dayer para tratar a doença e questões paralelas, como a saúde mental. Além da história da cineasta, a produção ainda tem entrevistas com neurocientistas, psicanalistas e xamãs.

"Há dois meses, passei pelo momento mais difícil da minha vida. Ela [Dayer] contou como foi diagnosticada com esclerose múltipla. No dia seguinte eu tive uma notícia terrível e grudei nela. Se eu estou falando, caminhando, respirando, vivendo, é pelo quanto ela me ajudou", disse a artista. "Eu não acredito mais em coincidências. Pela Ludmila e tudo o que ela me apresentou, conseguimos parar [o vírus] no começo".

Ela ainda comentou sobre o momento em que lidava com o problema de saúde. "Eu não conseguia subir para o segundo andar da minha casa", disse, celebrando sua apresentação no Arena Brasileira nesta sexta, 2, em São Paulo.

Na última quarta-feira, 30, Anitta lançou o EP em português "À Procura da Anitta Perfeita". Um dia depois ela deu entrada em um hospital da capital paulista, mas sua assessoria não revelou os motivos. A cantora disse que estava bem.