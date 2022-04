Anitta é perfilada pelo New York Times na esteira de sua busca por sucesso lá fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal americano The New York Times publicou nesta quinta (7) um perfil da cantora Anitta, fenômeno no Brasil cuja carreira internacional parece conquistar cada vez mais os holofotes.

A reportagem, que se baseia sobretudo em uma entrevista com a cantora feita por videoconferência, traça desde os seus primeiros passos da cantora na carreira, quando ainda não tinha adotado o nome artístico de Anitta e cantava em bailes funks em Honório Gurgel, bairro da zona norte carioca onde cresceu, até a sua tentativa mais recente de emplacar no mercado americano.

Entre os entrevistados estão desde o produtor-executivo do disco, Ryan Tedder, que assinou hits para Beyoncé e Taylor Swift, até Caetano Veloso, com quem Anitta a certa altura da entrevista se compara. "O que artistas como Caetano, Marisa Monte, Djavan e [Maria] Bethânia sempre me disseram é que eles eram a Anitta da época deles. Todos falavam que eles eram vagabundos e hoje eles são ícones."

Caetano, aliás, elogiou a cantora em email enviado à reportagem. "Anitta é tão competente, sincera, direta e amável. Ela capturou o zeitgeist de um jeito muito impressionante", escreveu.