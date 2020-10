Anitta e Ivete Sangalo estão entre as atrações do Rock in Rio Lisboa 2021. As cantoras foram confirmadas no evento nesta quarta-feira (14).

Ivete vai se apresentar no primeiro fim de semana do Rock in Rio em 20 de junho; já Anitta será atração no dia 27 de junho. O evento aconteceria em junho deste ano, mas foi adiado para o ano que vem devido a pandemia do novo coronavírus.