Anitta é indicada ao Grammy 2023 como melhor artista revelação do ano

Como mostrou um levantamento da Folha de S.Paulo, porém, a música foi bem mais tocada no país de origem de Anitta e na América Latina, relativizando o componente global do sucesso da cantora.

A nomeação coroa o ano de maior destaque internacional para a artista, que chegou ao topo do Spotify mundial com o hit "Envolver", um feito inédito até então para o Brasil.

É a segunda mulher do país a ser indicada na categoria, após Astrud Gilberto, em 1965. Também já foram lembrados na categoria os cariocas Tom Jobim e Eumir Deodato, todos de gerações muito anteriores à estrela do pop.

