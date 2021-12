Anitta é a 1ª brasileira a cantar no Jingle Ball Los Angeles, no mesmo palco que BTS, Ed Sheeran e Doja Cat

Cada vez mais internacional, Anitta foi a primeira brasileira a se apresentar no Jingle Ball LA, festival organizado pela iHeart Radio, que contou alguns dos artistas mais hypados do momento, como BTS, Doja Cat e Ed Sheeran.

os haters desmerecendo a anitta por cantar no palco secundário do jingle ball, no final ela cantou SOZINHA no palco principal. pic.twitter.com/QpVHhclSgA — robert (@blindingsboy) December 4, 2021

A brasileira usou um look ousado de mamãe noel e arrasou na coreografia, tendo aparecido tanto no palco secundário quanto no principal, performando solo neste último.

Atualmente morando nos Estados Unidos, Anitta apareceu no ranking de músicas mais ouvidas no país com “Faking Love”, sua parceria com Saweetie.