Anitta diz que teve suspeita de câncer, temeu a morte e iniciou seu testamento

A cantora Anitta falou sobre o período difícil que enfrentou no último ano em entrevista à coluna Ela, do jornal O Globo, publicada nesse domingo, dia 20. Na ocasião, comentou sobre os problemas de saúde, incluindo uma suspeita de câncer. No ano passado, Anitta chegou a contrariar médicos e viajar logo após exames que poderiam comprovar a hipótese.

Questionada sobre o porquê de ter passado por sucessivos problemas de saúde, Anitta comenta que, mesmo após investigar, "Ninguém sabe".

A cantora comenta que passou por tratamentos diversos, mas sem sucesso. A questão ficou tão complexa, que Anitta chegou a escrever seu testamento. "Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida. Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era. Achei que ia morrer, empacotar. Já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas.", disse na ocasião.

A artista revela que fez uso de "constelação familiar" na tentativa de resolver dificuldades diversas. "Resolvi várias questões, principalmente de saúde, com a constelação familiar". A constelação familiar é um método pseudocientífico que se propõe a buscar nas relações entre entes familiares a origem de diversos problemas pessoais. É apoiado em conceitos como o de ressonância mórfica e misticismo quântico.

A cantora precisou se afastar dos palcos para dar atenção à própria saúde. Processo que também envolveu a família em uma corrente de orações. "Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Minha família se reunia todos os dias às 18h para rezar por mim, nesse nível. Eu me curei quando comecei a me tratar mental e energeticamente. Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30. Foi o meu retorno de Saturno", diz.

Anitta esteve internada em julho do ano passado para uma cirurgia de endometriose, após um período intenso de shows e lançamentos. Na ocasião a cantora comentou que vivia "o mês mais louco da minha vida", em que fez 14 shows, gravou clipes e entrevistas e passou por 20 países num período de 30 dias. Dessa vez, Anitta revela que planeja pegar mais leve. "Já ando diminuindo o ritmo, fazendo menos shows.