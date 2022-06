Anitta diz que nunca usou Lei Rouanet e revela origem de tatuagem no ânus

Na semana passada, por exemplo, foi revelado que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, uma cidadezinha mineira, pagaria ao cantor Gusttavo Lima um cachê de mais de R$ 1 milhão, com uma verba que só pode ser destinada à saúde, educação, ambiente e infraestrutura.

Anitta ainda contou a história por trás da tatuagem que fez no ânus, há cerca de um ano. Segundo ela, partiu de uma brincadeira com o pai, que queria fazer um tatuagem. Ela desafiou, então, a tatuar a parte mais sensível do corpo para incentivá-lo.

"Como a gente começou a nossa empresa do nada, a gente tá sempre contratando auditoria, porque a gente sempre tá com medo de fazer algo, por falta de conhecimento", explicou. Ela disse, ainda que já recebeu propostas de desvio de verba. "Eu já recebi propostas. Eu e meu irmão. 'Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço'. Eu falei não."

