Anitta divulga EP surpresa só com músicas em português; faixas vazaram antes do previsto

Na tarde desta quarta-feira, 30, Anitta surpreendeu os fãs ao divulgar, de surpresa, um EP inédito só com músicas em português. O projeto é intitulado À Procura da Anitta Perfeita.

O disco permanecia em segredo e estava programado para ser lançado às 21h, mas três músicas foram disponibilizadas no serviço de streaming da Apple Music antes da hora.

O imprevisto fez com que a cantora divulgasse oficialmente o lançamento e disponibilizasse as canções no Youtube. Até o momento dessa publicação, seis faixas estão disponíveis no canal oficial dela.

Além de marcar o retorno de Anitta às raízes brasileiras, o EP conta com parcerias de nomes grandes da música nacional, incluindo Maiara & Maraísa, Wesley Safadão, Pocah, Lexa e Rebecca.



No Twitter, a artista contou a novidade e demonstrou a insatisfação com o vazamento das faixas. “Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje as 21h”, começou explicando.

“Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e, infelizmente, não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado”, disse.

Ela ainda completou que “as outras faixas do EP foram misteriosamente salvas do equívoco” e serão lançadas às 21h nas plataformas digitais como planejado anteriormente.

Confira a tracklista completa, conforme havia sido divulgado pela Apple Music, e clique aqui para ouvir. Vale destacar que a faixa Vem Galopar não está disponível no Youtube.

1. Macetar

2. Ela Não Vale Nada (feat. Maiara & Maraísa)

3. Biquíni Vermelhinho (feat. Costa Gold e Rafinha RSQ)

4. Mel (feat. Wesley Safadão)

5. Ai Papai (feat. MC Danny & HITMAKER)

6. Avisa Lá (feat. Lexa, POCAH ft. Rebecca)

7. Vem Galopar