Anitta curte superiate com Jared Leto e amigos em Ibiza

Ainda aproveitando o verão europeu, Anitta está agora na badaladíssima região de Ibiza, na Espanha, acompanhada de famosos como o ator Jared Leto e o DJ Steve Aoki.

A cantora surgiu em um super iate de luxo, cujo aluguel custa nada menos que US$ 126 mil (R$ 620 mil) por dia. Por semana, o valor é de US$ 882,7 mil (R$ 4,3 milhões).

A embarcação tem cinema, sala de TV, elevador, academia, jacuzzi ao ar livre, spa, sauna, heliponto e piscina.

O grupo, que conta também com outros amigos como Mark Scheinberg e Emery Wells, fez uma pausa no mar para mergulhar e escalar a região litorânea, com direito a observação do por do sol.

Em fevereiro, a revista Rolling Stone revelou que Jared Leto e Leonardo Dicaprio estiveram na plateia do show da cantora brasileira na festa “Best New Artist”, do Spotify.