Anitta coloca à venda mansão com ‘quarto do sexo’; veja valor

Em 2020, Gkay fez um tour pelo famoso ‘quarto do sexo’ de Anitta. Juliette também já marcou presença no cômodo.

O imóvel de 620 m² foi comprado em 2014. De acordo com o colunista Lucas Pasin, a mansão tem quatro suítes, closet, sala de estar, sala de jantar, jardim e teve a decoração com cores, pop art e grafite planejadas pela designer de interiores Amanda Ambrósio e a arquiteta Paula Ambrósio, do Estúdio Decore.

Anitta colocou à venda por R$ 10 milhões sua mansão famosa pelo ‘quarto do sexo’. O imóvel fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

