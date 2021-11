Anitta chora em tributo a Marília Mendonça no Grammy Latino

Anitta não conteve a emoção ao homenagear Marília Mendonça em um discurso durante o Grammy Latino 2021, na noite da quinta-feira.

Anitta fazendo homenagem pra Marília na premiação do Grammy



pic.twitter.com/0w8m2jABnz — A cris (@issobycris) November 19, 2021

A cantora que morreu em um acidente aéreo no dia de novembro era indicada na categoria de melhor álbum de música sertaneja. “Me dói o coração que ela não esteja aqui", disse Anitta.

O diretor do Latin Grammy, Manuel Abud, dedicou a premiação a Marília Mendonça durante a entrega dos troféus das categorias técnicas. "Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje, convido todos a usarem essa cerimônia para celebrar Marília Mendonça e seu legado", disse ela, em espanhol.

O evento exibiu um tributo a Marília, com suas imagens ao som de Eu Sei de Cor.

"Há pouco, nós perdemos uma grande artista do meu país. Marília Mendonça desde muito jovem se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto com Maiara e Maraisa, estava indicada nesta noite. Me dói o coração que ela não esteja aqui", disse Anitta.

"Todos os que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma, uma mulher generosa e amiga de todos", continuou Anitta. "Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça", finalizou.

Carolina Dieckmann, que apresentou a parte voltada para a língua portuguesa da premiação, também pediu uma salva de palmas para a sertaneja.

A categoria disputada por Marília com o álbum As Patroas foi vencida por Chitãozinho e Xororó, com “Tempo de Romance”.

A artista brasileira ganhou o Grammy Latino pela em 2019 com o álbum “Em Todos os Cantos”. Ela foi indicada pela primeira vez em 2017.