Anitta chega em sua mansão e ‘cobra’ aluguel de Juliette; veja o encontro

Anitta chegou dos Estados Unidos, onde passou uma temporada, e retornou à sua mansão no Rio de Janeiro, encontrando por lá a campeã do BBB 21, Juliette Freire.

aí gente eu tô preso na anitta conhecendo a juliette pessoalmente pic.twitter.com/FENBzjqRmP — julio freire (@povddl) June 4, 2021

A cantora registrou o momento em que as duas se encontraram pela primeira vez, e brincou cobrando aluguel da milionária. Juliette usou suas habilidades como advogada e rebateu: “Posse e propriedade. Você tem a posse e eu to com a propriedade, me apossei, minha filha!”.

Após vencer o BBB 21, a paraibana foi convidada por Anitta para ficar em sua mansão enquanto ela estava vazia devido a sua viagem para o exterior.

A Anitta cobrando o aluguel da Juliette

pic.twitter.com/KzNEvRTI9t — Tracklist (@PortalTracklist) June 4, 2021

Vacinada e cheia de contatos - Além de ter investido na carreira internacional e comprado uma casa em Miami, Anitta aproveitou para se vacinar nos Estados Unidos, onde a maioria da população já está imunizada. Por lá, ela socializou com artistas e famosos, entre eles Vin Diesel (ela vai gravar uma música para o novo Velozes e Furiosos), Kylie Jenner e Travis Scott (a cantora foi a uma festa com eles), entre outros artistas.

Coração e bolso cheios - A cantora está namorando o bilionário americano Michael Chetrit, E falando em fortuna, ela não fica para trás. A Forbes México revelou no mês passado que Anitta é multimilionária, tendo patrimônio líquido de nada menos que US$ 100 milhões. O que no câmbio atual, equivale a mais de meio bilhão de reais. (504 milhões).