Anitta assina contrato em nível global com a Sony Music Publishing

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta está dando mais um passo em sua carreira internacional. A Sony Music Publishing anunciou nesta segunda-feira (3) que a cantora assinou um contrato de administração editorial em nível global com o selo. A notícia vem logo após a artista estrelar na festa de ano novo da cantora Miley Cyrus, nos Estados Unidos.

"Estou super entusiasmada em juntar-me à família Sony Music Publishing e ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes expectativas em relação aos resultados dessa nova parceria", disse Anitta.

Com quatro discos de estúdio, a cantora é recordista de streamings no Brasil e vem conquistando público no mundo inteiro. Com o lançamento do single "Girl From Rio", Anitta conquistou público nos Estados Unidos atingindo o Top 40 das rádios americanas e o Top 30 na parada Billboard's Pop Airplay, somando atualmente mais de 100 milhões de streams. O clipe da música já ultrapassou os 35 milhões de views no YouTube.

As parcerias internacionais também já são realidade para a carreira da cantora. No ano passado, ela lançou "Faking Love" com a rapper Saweetie, "Mon Soleil", com o francês Dadju, além do single em espanhol "Envolver". Na lista, a artista ainda tem trabalhos com Cardi B e Myke Towers, com o single "Me Gusta", "Tócame" com Arcangel e De La Ghetto, além de "Fuego" com DJ Snake and Sean Paul.

Com o novo contrato, Anitta estará trabalhando diretamente com os times de executivos da Sony americana e também com a divisão Latina dos Estados Unidos, incluindo as Vice Presidentes Senior Amanda Hill and Katie Welle, além de Monica Jordan, Diretora Criativa da U.S. Latin.

"Anitta rompe barreiras, vence todas as resistências e domina platéias cada vez maiores com sua música carregada de espontaneidade. Suas canções não respeitam fronteiras", disse Aloysio Reis, Managing Director da Sony Music Publishing Brasil.

Para 2022, Anitta já possui uma agenda internacional programada: ela será um dos destaques do Lollapalooza Paris, que ocorre em julho.

Atualmente, Anitta acumula 6 indicações para o Latin Grammy e ganhou 9 prêmios MTV EMA. Além disso, em setembro de 2021, ela fez história como a primeira brasileira a atuar no MTV Video Music Awards.