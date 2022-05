Anitta apresenta prêmio do Billboard Music Awards 2022 neste domingo; saiba mais sobre a premiação

Morgan Wallen – “Don’t Think Jesus”/”Wasted On You”

Maxwell – “Lady In My Life”

Elle King & Miranda Lambert – “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”

Anitta, que é a capa da revista Billboard do mês, apareceu falando (em inglês, claro) sobre as expectativas para o evento, em um vídeo publicado no Instagram do Billboard Music Awards. “Acho que vai ser uma noite muito divertida”.

O tapete vermelho está previsto para acontecer a partir de 19h30 (horário de Brasília), e o evento começa às 21h e tem entre os indicados alguns destaques do momento como Lil Nas X, The Weeknd, Drake, Dua Lipa, YE, Ed Sheeran, Justin Bieber, Adele, Taylor Swift e Olivia Rodrigo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.