Anitta alerta sobre descaso na Amazônia no Rock in Rio Lisboa: 'Terra de ninguém'

“É o grande tesouro do nosso país, as pessoas tratam como um grande nada, muito perigoso e é inaceitável que esse lugar seja perigoso de uma pessoa ir vir visitar, de pensar que você vai na Amazônia visitar, ver a natureza, e ser um dos lugares mais perigosos”, completou.

Em entrevista à imprensa internacional, a cantora disse que a Amazônia é “terra de ninguém”. “A Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça, lá acontece de tudo, ninguém vê nada. É uma coisa que precisa de atenção, e realmente quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um cala boca de algum jeito. Se vier me matar vai ter que aguentar a assombração que eu vou virar para essa pessoa”, brincou.

Anitta se apresentou no Rock in Rio Lisboa neste domingo (27) e falou sobre o descaso com a Amazônia em entrevista antes da apresentação.

