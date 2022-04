Angelina Jolie visita Ucrânia em missão humanitária e lamenta por crianças

Durante a visita, a atriz norte-americana conversou com funcionários ucranianos que recebem os refugiados da cidade de Pokrovsk e brincou com crianças. "Elas devem estar em choque. Sei como o trauma afeta as crianças, mas sei que tem gente mostrando quanto elas são importantes, quanto a voz delas importa".

