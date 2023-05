Angélica sugere vibrador de presente do Dia das Mães, é detonada e rebate: ‘mãe também goz*’

O admin do perfil da empresa rebateu as críticas e em um deles respondeu: 'mães também gozam'.

No entanto, a ideia não foi bem aceita pelos seguidores da loira. Esse tipo de “presente” passa longe do que realmente representa o dia das mães. Totalmente sem noção”, criticou um seguidor.

A apresentadora, que tem uma empresa de bem-estar, a Mina, indicou de presente um vibrador. "Já pensou em dar vibrações de bem estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto”, diz o texto compartilhado pela esposa de Luciano Huck.

