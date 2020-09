'Anestesiado', diz Felipe Neto após compor a lista dos 100 mais influentes

O nome de Felipe Neto está na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista 'Time', divulgado nesta terça-feira (22). O youtuber revelou que sabia da indicação, mas teve que mandar segredo.

“Fiquei um pouco anestesiado quando recebi a notícia. A primeira reação foi a de duvidar. Pedi para minha assessoria checar se o pessoal que havia entrado em contato era legítimo, se não era uma pegadinha. Nunca imaginei que chegaria tão longe", contou ele no Twitter.

Desde 2004, somente 11 brasileiros foram escolhidos. Em um textão no Instagram, o youtuber afirmou que vai continuar defendendo mais justiça, igualdade e inclusão.

Leia o texto na íntegra

"Hoje, pela primeira vez, um youtuber brasileiro surgiu na lista. Eu não faço a mínima ideia da real dimensão disso, mas prometo que vou continuar tratando com muita responsabilidade o tamanho da influência que eu sei que tenho."

Vou continuar lutando pela democracia, pela ciência, contra os negacionistas e obscurantistas. Continuarei enfrentando o fascismo e defendendo mais justiça, igualdade e inclusão. Contudo, preciso ser sincero, eu não faço a mínima ideia do que se tornou tudo isso."

Eu sou só um garoto do Engenho Novo e sinto que a qualquer momento vou acordar no minúsculo quarto que dividi com meu irmão durante quase vinte anos, olhar pro teto, suspirar e dizer: “que pena, foi só um sonho. .

Eu não sei o tamanho do que me cerca. E espero nunca realmente saber."