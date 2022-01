Anel de noivado de Megan Fox tem espinhos: ‘amor é dor’

Machine Gun Kelly contou detalhes sobre o anel de noivado que deu a atriz Megan Fox, no último dia 12. O casal começou a namorar em 2020. "É uma esmeralda colombiana pura, sem tratamento. Foi esculpida em formato de lágrima direto da mina", disse o ator em entrevista ao The Independent. Ele também acrescentou um detalhe inusitado: a joia tem faixas que são espinhos. Então, se [Fox] tentar tirar o anel, dói... (...) Amor é dor", completou. O cantor também já havia revelado à imprensa internacional que o diamante e a esmeralda que compõem a aliança representam as pedras de nascimento dele e da atriz. O "coração obscuro" que as duas peças formam simboliza o amor do casal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.