Andressa Urach volta a frequentar igreja meses após criar OnlyFans: 'renovada'

A empresária se emocionou ao comentar de uma palavra no culto que mexeu com ela. "Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária", finalizou.

Andressa Urach voltou a frequentar a igreja evangélica após internação em hospital psiquiátrico e o término do casamento. A ex-vice miss bumbum relatou a “nova” experiência em seu canal no Youtube.

