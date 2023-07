Andressa Urach sensualiza em vídeo e convida para boate striptease: ‘espero vocês lá'

“Espero vocês no Gruta Azul. Gostaram do meu look?”, perguntou ela.

A ex-Miss Bumbum anunciou o retorno à prostituição recentemente, e no vídeo publicado hoje, aparece usando um top branco, com marquinha de bronze destacada no deote, e ainda uma minissaia que deixa o bumbum à mostra.

