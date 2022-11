Andressa Urach recebe alta de clínica psiquiátrica e faz 1ª aparição pública

A internação de Urach foi exposto pelo marido dela, Thiago Lopes, que afirmou ainda que a modelo quis oferecer o filho do casal como sacrifício. Desde então, ele e a sogra veem se alfinetando nas redes sociais sobre a situação da ex - A Fazenda.

Andressa Urach recebeu alta e deixou a clínica psiquiátrica onde ficou internada por 20 dias após um surto psicótico. A saída da ex-miss bumbum até a chegada em casa foi compartilhada em um vídeo no canal da modelo do Youtube, neste sábado (19).

