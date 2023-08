Andressa Urach exibe brinquedo sexual para mãe e leva bronca: 'mostrei o Juninho'

Your browser does not support the video tag.

Andressa Urach mostrou um brinquedo sexual de seu uso para a sua mãe, Marisete, e acabou levando uma bronca.

​A modelo de 35 anos compartilhou com os seguidores uma conversa que estava tendo com a mãe na DM do Instagram, quando resolveu mostrar a sua mala do sexo contendo um vibrador em formato de pênis.

"Estava conversando com a minha mãe por mensagens diretas, e minha mãe falando: 'Ai, filha, tomara que você encontre um namorado'. Daí eu falei que eu não quero um namorado, estou bem solteira, quero curtir, ter vários namorados e não um só", contou.

"Eu tirei foto da bolsa, mostrei o Juninho [vibrador] para ela, e ela disse: 'Misericórdia, isso não se mostra para uma mãe", completou.

Recentemente, a ex-Miss Bumbum chocou os seguidores ao revelar que o seu próprio filho, Arthur, de 18 anos, foi quem gravou o vídeo erótico que ela fez com outra mulher. A loira investe em conteúdo erótico na plafatorma paga Privacy.