Andressa Urach é internada em clínica psiquiátrica após querer oferecer filho para sacrifício

"Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa, eles estão administrando os medicamentos e não tem previsão de alta", acrescentou. Urach sofre ainda de Borderline.

"Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade", iniciou.

O marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, revelou que a modelo está internada em uma clínica psiquiátrica após ter um surto. No vídeo de quase 7 minutos, ele diz ainda que a ex Fazenda quis oferecer o filho bebê como sacrífico.

