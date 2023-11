Andressa Urach desembolsa bolada em exames para detectar ISTs

"Estamos em uma clínica para fazer exames. Vou fazer exames de rotina. Aqui, não reagente, graças a Deus. Todos os que envolvem doenças sexualmente transmissíveis eu tenho feito a cada quinze dias para a minha segurança e para a segurança dos criadores de conteúdo que eu gravo. Além desses exames de rotina, me consultei com um nutrólogo, e ele pediu vários exames para pesquisar sobre os hormônios, vitaminas. Muitos exames. Vai sair os olhos da cara, vou deixar os rins aqui na clínica", disse Andressa. Após fazer os exames, a loira completou: "Vou ter que deixar os dois rins aqui para pagar. Deu R$ 6 mil em exames. Três meus e três do Arthur, ele já vai aproveitar e fazer os dele. Vai investigar até os nossos antepassados. Mas é bom, assim vê se está tudo certo e em ordem. Melhor prevenir do que remediar".

Andressa Urach compartilhou com os seguidores no Instagram que está passando por uma bateria de exames para detectar ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e desembolsou uma bolada em exames.

