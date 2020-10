Andressa Suita retoma rotina de trabalho e revela: 'três semanas bebendo'

Andressa Suita retornou a sua rotina de trabalho, após passar um período recluso, depois do anúncio da separação com Gusttavo Lima. Nos stories, ela conversou com os seguidores sobre a 'nova vida' e revelou que passou 'três semanas bebendo direto'.

“Já estou toda maquiada. Estou voltando com meus trabalhos aos poucos, acabou que acumulou. Mas está tudo em ordem”, iniciou ela. “Também estou voltando com treinos e dieta. Fiquei umas três semanas bebendo direto, viu? Estou precisando dar aquela limpada no organismo e acelerar o metabolismo.”

Andressa e Gusttavo Lima chocaram o Brasil com o anúncio do término. Muito se especulou sobre uma possível volta do casal, mas o sertanejo recentemente 'bateu o martelo' e negou qualquer reconciliação.