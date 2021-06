Andressa Suita posta 1ª foto com Gusttavo Lima após reconciliação

Gusttavo Lima surpreendeu Andressa com pedido de separação em outubro do ano passado, e os dois chegaram a concluir o divórcio. Eles se reconciliaram em janeiro deste ano, passando a ser vistos juntos frequentemente em passeios a Angra dos Reis.

Os dois apareceram ao lado dos filhos Gabriel e Samuel, em comemoração ao aniversário dos herdeiros. "Ontem foi um dia muito especial... Dia de comemorarmos mais um ano de vida do nosso Gabriel e aproveitamos pra comemorar também os 3 aninhos do Samuel que já é daqui a pouco!!! Que Deus abençoe vocês sempre meus filhos... De muita paz, muita saúde e muita proteção!!! Amamos muito vocês!!!!", escreveu Andressa.

Andressa Suita e Gusttavo Lima posaram juntos na primeira foto publicada por ela própria no Instagram, desde a separação que aconteceu em outubro do ano passado.

