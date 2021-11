Andressa Suita coloca casa onde morava com Gusttavo Lima à venda por valor milionário

A casa onde Andressa Suita e Gusttavo Lima moravam antes do fim do casamento no Residencial Alphaville, em Goiânia, está sendo vendida por cerca de R$ 13 milhões, segundo Leo Dias, do Metrópoles.

Pertencente à modelo, a mansão de 1.166m² de terreno e 590m² de área construída fica no condomínio mais nobre da região e tem quatro suítes com armários e escritório, o qual o novo dono pode transformar em um outro quarto.

A suite máster, onde dormiam Andressa e o sertanejo, possui pé direito alto, banheira de hidro massagem e varanda privativa. A casa conta ainda com piscina com prainha, cascata, sauna, e um enorme jardim com paisagismo.

Atualmente, Gusttavo Lima mora em sua famosa mansão faraônica que fica na estrada, entre Goiânia e Bela Vista de Goiás. O sertanejo e a modelo reataram o relacionamento, mas ainda preferem não especificar nada oficial para o público, e não se sabe se eles estão morando juntos novamente. Frequentemente, os dois são vistos passeando de iate em Angra dos Reis, e recentemente o cantor postou uma foto ao lado da esposa e dos filhos.



Casal reatou o relacionamento, mas prefere não expor detalhes ao público. Foto: Instagram