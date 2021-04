Andréia Sadi dá à luz aos gêmeos no dia do jornalista

Comemoração em dose dupla! A repórter Andréia Sadi deu à luz aos gêmeos João e Pedro fruto do casamento com André Rizek, na manha desta quarta-feira (7), dia em que se comemora o dia do jornalista, profissão dos pais.

A informação sobre o nascimento foi anunciada pelos colegas da GloboNews e SporTV, canais em que Andréia e Rizek trabalham respectivamente.

“Os gêmeos da Andreia Sadi nasceram!! São lindos, grandes e chegaram no dia do jornalista, assim como a mamãe e o papai André Rizek. Sou uma tia feliz”, comemorou a jornalista Natuza Nery.

“Felicidades para vocês, para o casal, para os pimpolhos. Enquanto tiver vida, tem esperança. Vieram em dose dupla no dia do jornalista, com muita preocupação com o futuro da profissão”, comentou a apresentadora Maria Beltrão.