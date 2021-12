Andréia Horta posta foto raríssima de bumbum à mostra e arranca elogios

Andréia Horta deixou os seguidores babando ao compartilhar um registro sexy e despretensioso nesta quinta-feira (29). Atualmente interpretando Lara na novela das nove “Um Lugar Ao Sol”, a atriz de 38 anos apareceu usando uma saída de banho no estilo blusão, deixando o bumbum redondinho em evidência. Para compor a beleza da imagem, o cenário é uma praia com um céu ao fim de tarde. “Em dança”, escreveu ela na legenda. Nos comentários, alguns seguidores tentaram ser criativos: “Olar. Tenho interesse”, escreveu um. “Ah, esse amor platônico..”, comentou outro fã. “Que caia 1 real na minha conta a cada vez que alguém der zoom nessa foto. Amém? Vou até deixar o PIX!”, brincou outro. Outros foram mais diretos: “que visão linda”, “Você é linda pqp”, “Vc é uma das mulheres mais atraente e encantadora que já vi”.

