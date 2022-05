Andreia Andrade e Nahim são eliminados na 3ª DR do Power Couple; vídeo

"Uma coisa que eu sempre digo é: não se coloquem na DR. Aprendam. Não escolham estar aqui. Vocês várias vezes falaram que queriam estar assim, um do lado do outro. Eu quero dizer que não façam isso e aprendam essa lição. Hoje, só um de vocês vão sugir. Andreia e Nahim e Brenda e Matheus, , comunicou a apresentadora Adriane Galisteu.

O casal Andreia Andrade e Nahim foram o terceiro casal eliminado do Power Couple, na noite desta quinta-feira (26), após enfrentarem as duplas Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Baronesa e Rogério e Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Eles receberam 18,13% e foram os menos votados pelo público para permanecerem no reality.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.