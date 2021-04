André Rizek mostra fotos do nascimento dos gêmeos com Andréia Sadi

O jornalista André Rizek compartilhou fotos do nascimento dos filhos João e Pedro, fruto do casamento com Andréia Sadi.

Os bebês vieram ao mundo nessa quarta-feira (7), coincidentemente Dia do Jornalista, profissão dos pais.

Nas imagens, André aparece segurando um dos bebês no colo. Em outra imagem, Andréia aparece com os dois filhos no braço.