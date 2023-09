André Gonçalves é cogitado no elenco de 'A Fazenda 15'

Segundo a revista Contigo!, fontes ligadas à Record afirmam que o ex-global estaria escalado para o confinamento no reality show. O ator chegou a ficar em prisão domiciliar por dívidas na pensão da filha Manuela Seiblitz, de 23 anos na ocasião, e agora está solteiro após o fim do casamento de 7 anos com Danielle Winits. Após os pedidos de prisão, o ator foi demitido da série 'Impuros', da plataforma Star+, para a qual estava escalado, e passou por dificuldades financeiras. Atualmente, ele estaria vivendo no apartamento de um amigo, após deixar a mansão de Winits no Rio.

