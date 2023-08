André Gonçalves deixa de seguir Danielle Winits após separação e se muda para casa de amigo

Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram o fim do casamento em um comunicado pacífico publicado nas redes sociais, mas a situação pode não ter acabado tão bem assim.

O ator de 47 anos deixou de seguir a ex no Instagram e apagou o comunicado sobre a separação. André também deixou a mansão da atriz no Joá, zona Oeste do Rio, e se mudou para o apartamento do amigo Freddy Ribeiro, no Leblon, zona Sul.

Segundo o jornal Extra, o ator tem saído para se divertir com Freddy, de quem é amigo de longa data. Gonçalves curtiu um encontro com amigos em um bar de samba na Lapa, além de um show no Circo Voador, no Centro.

Em 2022, André Gonçalves passou 60 dias em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica devido à dívida da pensão alimentícia à filha Valentina, de 20 anos, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

O ator teve dificuldades financeiras, sem contrato fixo com a TV, e chegou a ser demitido da série "Impuros", do Star +, da qual era um dos protagonistas, logo após as notícias da prisão saírem. Recentemente, ele esteve na peça "Há um piloto a bordo", rodando o Brasil.