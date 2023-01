'And Just Like That...' vai reunir casal Carrie e Aidan Shaw, de 'Sex and the City'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda temporada de "And Just Like That..." verá novos rostos do passado se juntando ao derivado de "Sex and the City". Na primeira imagem da próxima leva de episódios, a protagonista Carrie é vista de mãos dadas com Aidan Shaw.

O anúncio foi feito numa publicação no Instagram, com várias fotos da dupla caminhando pelas ruas. "Não conte para ninguém", diz a legenda.

Na série original da HBO, os personagens vividos por Sarah Jessica Parker e John Corbett vivem um romance e chegam a ficar noivos. Aidan, um designer de móveis, fez sua estreia na terceira temporada do drama feminino ambientado em Nova York.

Ainda sem previsão de estreia, a segunda temporada de "And Just Like That..." terá novamente no elenco principal, ao lado de Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, como Miranda e Charlotte.

Kim Cattrall, a Samantha, ainda segue sem planos de aparecer na trama, já que ela e Jessica Parker romperam após uma série de desavenças.