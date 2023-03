Ana Paula Renault relata ameaças após briga com Nikolas Ferreira

“Eu não tenho medo das ameaças que eu estou recebendo em mensagens, via DM e inbox e também por email. Uma amiga me ensinou a bloquear a opção de mandar mensagem, mas eu vou abrir e deixar vocês escreverem o que quiserem”, disse a ex-BBB em vídeo.

Ana Paula Renault usou as redes sociais para relatar que vem sofrendo ameaças desde a briga com o deputado federal Nikolas Ferreira em um avião.

