Ana Paula Padrão é detonada ao dizer que bode é ‘prato de fome’ no MasterChef

“Ana Paula Padrão falando que bode é um prato de fome. O cúmulo do preconceito e ignorância. A carne de bode é muito consumida aqui no Nordeste, não por que estamos morrendo de fome, mas porque ela é boa mesmo”, disse um outro seguidor.

No Twitter, Ana Paula foi duramente criticada. “Que comentário preconceituoso da Ana Paula Padrão ao dizer que o nordestino come a carne de bode por está passando fome, deveria conhecer mais antes de realizar estes tipos de comentário. Que vergonha quanto a comentários desta forma contra o povo do Nordeste”, disse um usuário.

