Ana Paula Padrão detona revival de 'Sex and the City'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Paula Padrão não gostou nem um pouco do revival da série "Sex and the City", cujos primeiros episódios chegaram ao HBO Max nesta semana. A série, que foi um fenômeno entre as décadas de 1990 e 2000, agora mostra as protagonistas aos 50 e poucos anos, mas não agradou a todos.

"A não ser que você tenha entrado em coma naquela data e esteja acordando agora, não perca seu tempo assistindo os dois novos episódios", avisou Ana Paula, no Instagram. "Quando vi fotos das atrizes no set, de cabelos grisalhos e pouco botox, imaginei um roteiro adulto, moderno. Ilusão. Tudo é decepcionante", reclama.

"A princesinha Charlotte, que tinha o charme de ser meio tontinha aos 30 e poucos, virou uma cinquentona chiliquenta e insuportável. Miranda, aparentemente a mais equilibrada, foi transformada pelo roteirista numa desinformada bipolar. Carrie, coitada, uma mulher tão vibrante e promissora lá no início dos anos 2000, agora nos é reapresentada como uma cópia de si mesma no passado, que se recusa a amadurecer e mantém o fetiche fora de moda pelos próprios sapatos de salto", define a apresentadora.

Ana Paula ainda critica a inclusão de personagens negras de forma clichê e a maneira como as amigas são mostradas de maneira mimada e perdida. "As três me envergonham! Mulheres que hoje têm 50+ são muito diferentes das protagonistas da série. Somos produtivas e não precisamos procurar nosso lugar no mundo", desabafa.

"Ao mesmo tempo em que tive raiva de gastar um sábado à noite nessa idiotice, dormi aliviada de me saber diferente dessas personagens. Olho pro lado e enxergo dezenas de outras mulheres fazendo uma revolução na cultura do envelhecimento. Não, não estamos desesperadas para compreender o que acontece lá fora porque vivemos o nosso tempo. Estamos fazendo dos 50 os novos 50. Sex and the City ficou no passado", conclui Ana Paula.