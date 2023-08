Ana Maria reclama ao vivo de novela da Globo: 'Matam gente todo dia'

Tati ainda contou que Caio falará para Aline (Barbara Reis) que precisa dar um tempo no relacionamento por conta do casamento de Graça, e Ana Maria mostrou novamente seu descontentamento. "E que graça tem isso?", disse.

"Todo dia a Ana Maria vira para mim e diz: 'É sério que vai acontecer isso?'", brincou Tati Machado, que também participou do programa. "Ontem eu já vi que rolou uma outra personagem que parece que está voltando, a mãe do Caio. Já tem atriz? Eliane Giardini está chegando? Avisa ela para tomar cuidado com a Irene (Gloria Pires)", questionou a apresentadora.

A apresentadora do Mais Você ficou indignada com mais uma tentativa de atentado contra Caio, personagem de Cauã Reymond, e fez seu desabafo ao vivo sobre o tom da novela de Walcyr Carrasco.

