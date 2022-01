Ana Maria Braga surge de peruca no Mais Você e é comparada a cantora Sia

Ana Maria Braga fez sucesso nas redes sociais ao surgir de peruca platinada no Mais Você, desta quinta-feira (6). A apresentadora foi comparada à cantora australiana Sia. Na quarta-feira (5), Ana Maria havia informado que seu cabeleireiro foi diagnosticado com covid-19. "Eu convivo com algumas pessoas aqui na Globo, e todo mundo usa máscara e faz exames. Aí, de repente, em um dia lindo como hoje que viemos trabalhar, eu chego no meu camarim e meu cabeleireiro --por sinal, desculpa o cabelo-- me liga e diz: Olha, acabei de fazer o teste e estou com covid", contou. e a ana maria braga que tá parecendo a sia pic.twitter.com/Q63j9YTiP2 — wi!!iɑm (@williamnasx) January 6, 2022 Ana María é a Irmã mais velha da Sia pic.twitter.com/0SXIv5vOn9 — Alvaro Pereira (@alvarops700) January 6, 2022 Ana Maria Braga começando ao som de Sia com o cabelo da própria Sia. Estou fascinado! — Chico Barney (@chicobarney) January 6, 2022 A Ana Maria Braga tá parecendo a sia KKKKKKKKKKKAMO pic.twitter.com/FuqB0j8B2i — kelvin Grande (@kelvin_Grrande) January 6, 2022 Com quantos anos você descobriu que a Sia é na verdade a Ana Maria? #MaisVoce pic.twitter.com/uiBnUwqK2C — VXVXZ (@MathAlguem) January 6, 2022

