Ana Maria Braga surge com chifre na cabeça no Mais Você e intriga internautas

O que rolou aqui com a Ana Maria? Será que é solidariedade à menina do Recife traída pelo namorado com a amiga? #MaisVoce pic.twitter.com/3gIzJ15t5M

A apresentadora surgiu com o cabelo para cima imitando um chifre e não explicou o motivo deixando todos curiosos. Não demorou muito para Ana virar um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.